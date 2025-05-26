Німеччина дасть Україні ракети до Patriot, але вони можуть не впоратися з російською баллістикою

Німеччина допоможе Україні з боєприпасами до "Патріотів"

Україна отримає від Німеччини більше ракет до систем ППО Patriot. Однак це будуть старіші моделі, які гірше справляються з перехопленням балістичних ракет.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post. Зазначається, що у Києві стурбовані виснаженням запасів ракет-перехоплювачів, оскільки постачання, погоджені за часів попередньої адміністрації США, добігають кінця, а нова адміністрація виділяти додаткові не поспішає.

Держсекретар Марко Рубіо під час слухань у Сенаті зізнався, що США самі відчувають дефіцит ракет до Patriot, а тому заохочують союзників по НАТО передавати свої ракети. Наприклад, Вашингтон дозволив Німеччині проводити реекспорт боєприпасів Україні. На тлі цього росіяни дефіциту у балістиці схоже не відчувають, оскільки нещодавно отримали ще близько 250 ракет від КНДР.

У квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Україні будуть передані додаткові ракети Patriot разом з чотирма системами IRIS-T та іншим обладнанням. Однак WP з посиланням на свої джерела в європейських дипломатичних колах пише, що йдеться про старіші ракети PAC-2, які на відміну від нових PAC-3 гірше справляються з перехопленням балістики.

Видання зазначає, що альтернативою "Патріотам" для України могли б стати європейські ракети Aster, які використовує франко-італійська система ППО SAMP/T, проте поки що бойові випробування цих ракет не проводилися.

Варто зазначити, що під час війни в Перській затоці на початку 90-х проти іракських балістичних ракет Р-17 (вони ж "Скад") використовувалися переважно PAC-2. Хоча ефективність їх застосування становила близько 80% випадків над Саудівською Аравією та близько 50% випадків над Ізраїлем, проте це показує, що вони не зовсім безпорадні проти балістики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, яка зараз ситуація з українською ППО і чи справді все настільки погано, як пишуть західні ЗМІ.