Германия даст Украине ракеты к Patriot, но они могут не справиться с российской баллистикой

Германия поможет Украине с боеприпасами к "Патриотам"

Украина получит от Германии больше ракет к системам ПВО Patriot. Однако это будут более старые модели, которые хуже справляются с перехватом баллистических ракет.

Об этом говорится в материале Washington Post. Отмечается, что в Киеве обеспокоены истощением запасов ракет-перехватчиков, поскольку поставки, согласованные во времена предыдущей администрации США, подходят к концу, а новая администрация выделять дополнительные не спешит.

Госсекретарь Марко Рубио во время слушаний в Сенате признался, что США и сами испытывают дефицит ракет к Patriot, а потому поощряют союзников по НАТО передавать свои ракеты. Например, Вашингтон разрешил Германии проводить реэкспорт боеприпасов Украине. На фоне этого россияне дефицита в баллистике похоже не испытывают, поскольку недавно получили еще около 250 ракет от КНДР.

В апреле министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украине будут переданы дополнительные ракеты Patriot вместе с четырьмя системами IRIS-T и другим оборудованием. Однако WP со ссылкой на свои источники в европейских дипломатических кругах пишет, что речь идет о более старых ракетах PAC-2, которые в отличие от более новых PAC-3 хуже справляются с перехватом баллистики.

Издание отмечает, что альтернативой "Патриотам" для Украины могли бы стать европейские ракеты Aster, которые использует франко-итальянская система ПВО SAMP/T, однако пока боевые испытания этих ракет не проводились.

Стоит отметить, что во время войны в Персидском заливе в начале 90-х против иракских баллистических ракет Р-17 (они же "Скад") использовались в основном PAC-2. Хотя эффективность их применения составила около 80% случаев над Саудовской Аравией и около 50% случаев над Израилем, однако это показывает, что они не совсем беспомощны против баллистики.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая сейчас обстановка с украинской ПВО и действительно ли все настолько плохо, как пишут западные СМИ.