Росія вже готова до нової масової атаки? Коли чекати ймовірного удару

Загроза з моря зростає

Російські ракетоносії споряджені "Калібрами" та можуть застосувати їх найближчим часом. Кораблі знаходяться в місцях базування, але готові до запуску ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали. Українців попереджають про високу загрозу удару.

Зокрема, повідомляється, що на аеродроми в Росії, зокрема на "Енгельс-2", прибув новий вантаж, імовірно з крилатими ракетами Х-101 для стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також зберігається небезпека вильотів літаків МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети — у такому разі потрібно одразу реагувати на тривогу.

Раніше з’являвся сигнал про можливе застосування стратегічної авіації вночі для масованого обстрілу. Також повідомлялося, що фіксується розгортання комплексів "Іскандер-М" та KN-23 у Брянській і Воронезькій областях.

Як розпізнати загрозу удару "Калібрами"

Ймовірність запуску російських крилатих ракет "Калібр" можна визначити за активністю ворожої авіації в повітрі. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що ракети морського базування найчастіше використовують у комбінованих атаках разом з авіацією, безпілотниками або балістичними ракетами.

Ключовою ознакою підготовки до удару може стати інформація про виліт ворожих літаків. "Щоб зрозуміти ймовірність застосування в принципі, я завжди кажу: дивіться вгору", — зазначив представник ВМС. Час на реагування після запуску "Калібрів" є, оскільки вони не належать до балістичних ракет, що дає українській ППО можливість підготуватися до відбиття удару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Нацгвардії відреагували на ракетний удар по військових на Сумщині. Внаслідок ворожого удару загинуло шестеро військовослужбовців, ще понад десятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.