Россия готова к новой массовой атаке? Когда ждать вероятного удара

Угроза с моря растет

Российские ракетоносители снаряжены "Калибрами" и могут применить их в ближайшее время. Корабли находятся в местах базирования, но готовы к запуску ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Украинцев предупреждают о высокой угрозе удара.

В частности, сообщается, что на аэродромы в России, в частности на "Энгельс-2", прибыл новый груз, предположительно с крылатыми ракетами Х-101 для стратегических бомбардировщиков Ту-95. Также сохраняется опасность вылета самолетов МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты — в таком случае нужно сразу реагировать на тревогу.

Ранее появлялся сигнал о возможном применении стратегической авиации в ночное время для массированного обстрела. Также сообщалось, что фиксируется развертывание комплексов "Искандер-М" и KN-23 в Брянской и Воронежской областях.

Как распознать угрозу удара "Калибрамы"

Вероятность запуска российских крылатых ракет "Калибр" можно определить по активности вражеской авиации в воздухе. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что ракеты морского базирования чаще всего используются в комбинированных атаках вместе с авиацией, беспилотниками или баллистическими ракетами.

Ключевым признаком подготовки к удару может стать информация о вылете вражеских самолетов. "Чтобы понять вероятность применения в принципе, я всегда говорю: смотрите вверх", — отметил представитель ВМС. Время на реагирование после запуска "Калибров" есть, поскольку они не относятся к баллистическим ракетам, что дает украинской ПВО возможность подготовиться к отражению удара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Нацгвардии отреагировали на ракетный удар по военным в Сумской области. В результате вражеского удара погибли шесть военнослужащих, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.