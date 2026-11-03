Хлопець без родини запросив незнайомців на весілля та зібрав 20 тисяч людей: деталі курйозу

Місцеві готелі були переповнені

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У Китаї 24-річний наречений запросив незнайомців на своє весілля: з його боку не було кому прийти на святкування. На відеозвернення Сюй Ченхуна відгукнулися близько 20 тисяч людей.

Через їхній приїзд заповнилися місцеві готелі й виникли проблеми з транспортом і паркуванням, розповідає VnExpress International. Весілля відбулося в місті Лован китайської провінції Юньнань.

Як наречений зібрав тисячі незнайомців

Сюй Ченхун виріс без батьків і підтримки. Гроші на весілля він назбирав сам, але з наближенням свята зрозумів, що не має кого запросити зі свого боку.

Весілля виявилося дуже масштабним. Фото: cn_eyee/TikTok

Тоді хлопець записав відеозапрошення для всіх охочих і виклав його в китайській соцмережі Douyin. Відгук був таким масштабним, що за два дні містечко стало популярним туристичним напрямком.

Гості заповнили готелі й змінили роботу закладів

За даними китайського видання Red Star News, 28 та 29 жовтня в місцевих закладах розміщення не залишилося вільних місць. До 30 жовтня повністю заповнилися й готелі в сусідніх населених пунктах.

Деякі заклади продовжили робочий день і найняли додаткових працівників. Через величезну кількість відвідувачів виникли труднощі з транспортом, паркуванням і безпекою.

Як влада використала несподіваний наплив людей

Туристичні служби скоординували роботу 11 районів і повітів. Гостям весілля запропонували знижки на вхідні квитки до місцевих пам’яток, аби вони довше залишалися в регіоні.

Місцева влада також рекламувала регіональні продукти. Зокрема яблука з Чжаотуна та тяньма – лікарську рослину, яку широко використовують у традиційній китайській кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав про парубочу вечірку, яка пішла не за планом. Що сталося, коли прийшла наречена.