В Україні хочуть суттєво збільшити штрафи для водіїв. Зміни вдарять по кишені порушників

Розміри штрафів хочуть визначати залежно від масштабу порушення

Штрафи за перевищення швидкості в Україні можуть посилити. Зокрема можливе скасування норми про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год — так званий "не штрафований поріг".

Відповідний законопроєкт № 13314 з’явився на сайті Верховної Ради. Один з його авторів, народний депутат України та заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, пропонує встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення.

Норма про "дозволене" перевищення швидкості у 20 км/год є лише у Росії

"Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації", – йдеться у документі.

Законопроєктом пропонується запровадити градацію штрафів (6 ступенів), відповідно до міри небезпеки. Відповідальність за перевищення швидкості починається з понад 10 км/год. Штраф – 340 грн.

Запропоновані розміри штрафів залежно від перевищення швидкості:

на 10-20 км/год — 340 грн;

на 21-30 км/год – 680 грн;

на 31-40 км/год – 1360 грн;

на 41-60 км/год – 1700 грн;

на 61-80 км/год – 2720 грн;

на понад 80 км/год – 3400 грн.

Якщо перевищення швидкості спричинило створення аварійної обстановки, покарання, в разі ухвалення законопроєкту буде сильнішим. За це пропонують карати позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому водії отримують штрафи за порушення, яких не скоювали. Що робити в такій ситуації.