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В Украине хотят существенно увеличить штрафы для водителей. Изменения ударят по карману нарушителей

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Превышение скорости может иметь серьезные последствия Новость обновлена 27 мая 2025, 14:11
Превышение скорости может иметь серьезные последствия. Фото Коллаж "Телеграф"

Размеры штрафов хотят определять в зависимости от масштаба нарушения

Штрафы за превышение скорости в Украине могут ужесточить. В частности, возможна отмена нормы о разрешенном превышении скорости менее чем на 20 км/ч — так называемый "не штрафованный порог".

Соответствующий законопроект №13314 появился на сайте Верховной Рады. Один из его авторов, народный депутат Украины и заместитель главы парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, предлагает установить соизмеримость наказания относительно степени опасности нарушения.

Норма о "разрешенном" превышении скорости в 20 км/ч есть только в России

"Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч. Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации", – говорится в документе.

Законопроектом предлагается ввести градацию штрафов (6 степеней) в соответствии с мерой опасности. Ответственность за превышение скорости начинается с более чем 10 км/ч. Штраф – 340 грн.

Предлагаемые размеры штрафов в зависимости от превышения скорости:

  • на 10-20 км/ч — 340 грн;
  • на 21-30 км/ч – 680 грн;
  • на 31-40 км/ч – 1360 грн;
  • на 41-60 км/ч – 1700 грн;
  • на 61-80 км/ч – 2720 грн;
  • более чем на 80 км/ч – 3400 грн.

Если превышение скорости повлекло за собой создание аварийной обстановки, наказание, в случае принятия законопроекта будет сильнее. За это предлагают наказывать лишением права управления сроком от 6 месяцев до 1 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему водители получают штрафы за нарушения, которые не совершали. Что делать в такой ситуации.

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#Штрафы #Скорость #Водії #Законопроєкт