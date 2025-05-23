В Одесі вирішили витратити десятки мільйонів на ремонт адмінбудівлі поліції

Роботи мають завершити до грудня цього року

Головне управління Національної поліції в Одеській області планує провести капітальний ремонт адміністративної будівлі в місті Одеса. Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість робіт становить 41 550 362 гривні.

Закупівля оголошена у форматі відкритих торгів на "Prozorro". Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 3 червня.

До участі допускаються всі охочі підрядники, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Ремонт охоплює один об’єкт, що розташований в Одесі.

У складі блоків тендерної документації вказано, що ремонт здійснюється на підставі експертного звіту ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області, а також затвердженого кошторису замовника. Підрядник має завершити ремонт до 10 грудня 2025 року.

Нагадуємо, що Національна гвардія України зареєструвала доволі цікавий тендер на понад 36 млн грн. Так, на четвертий рік повномасштабного вторгнення планується закупка аж 260 тонн сала.

Зауважимо, що у довідці до закупівлі вказано, що тендер має 10 лотів на загальну суму 36 140 000,00 грн, вагою 260 000 кг. Тобто Нацгвардія планує закупити сало для кількох областей

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві хочуть витратити понад 70 мільйонів на "почесні поховання". Замовлені послуги мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.