Когда до фронта несколько километров: на Харьковщине выделили десятки миллионов на ремонт дорог

На прифронтовой Харьковщине будут ремонтировать три трассы

В Харьковской области объявили три тендера на ремонт дорог общей стоимостью более 130 миллионов гривен. Работы планируют проводить на участках, расположенных вблизи линии фронта.

Соответствующие тендеры были объявлены в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области. Все три закупки касаются аварийных работ и текущего ремонта государственных дорог в регионе, где продолжаются боевые действия. Тендеры размещены на сайте Prozorro.

Наибольший тендер предусматривает ремонт дорог и Р-79 Сахновщина – Изюм – Купянск – контрольно-пропускной пункт "Пески" на сумму 55 миллионов гривен. Работы охватывают разные участки трассы протяженностью от нулевого километра до 192-го километра.

Второй тендер стоимостью 47 миллионов гривен касается трассы Т-21-14 Приколотное – Большой Бурлук – Двухлетняя. Ремонтировать будут отдельные отрезки дороги от начала трассы до 36 километра.

Третий тендер наименьший по стоимости – около 29 миллионов гривен. Он предусматривает восстановление дороги Т-21-04 Харьков – Волчанск – контрольно-пропускной пункт "Чугуновка" на участке с 12-го по 37-й километр.

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