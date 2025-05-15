В Києві хочуть витратити понад 70 мільйонів на "почесні поховання": деталі тендера

Замовлені послуги мають бути виконані до 31 грудня 2026 року

В Києві, де раніше оголосили тендер на закупівлю взуття для газовиків на понад 54 млн грн, тепер вирішили витратити більше ніж 70 мільйонів на благоустрій ділянки для почесних поховань.

Про це йдеться на сайті державних закупівель "Prozorro". Замовником послуг є СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" КМДА.

Очікувана вартість становить 70 811 029 грн. Планується упорядкувати ділянку на Лісовому кладовищі, розташованому за адресою: вул. Крайня, 3, в м. Києві.

Умови тендеру були оприлюднені 1 травня, строк подання пропозицій закінчується 16 травня, а аукціон відбудеться 19 числа цього ж місяця. Замовлені послуги мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.

Раніше чистота вагонів потягів часто викликала нарікання пасажирів "Укрзалізниці". Наразі ситуація має шанс змінитися. АТ "Укрзалізниця" провела тендер на послуги з прибирання у пасажирських вагонах. Загальна сума, за даними з Prozorro, — 36 673 807,86 грн.

Також повідомлялося, що Національна гвардія України зареєструвала доволі цікавий тендер на понад 36 млн грн. Так, на четвертий рік повномасштабного вторгнення планується закупка аж 260 тонн сала. Кінцева дата постачання шпику Нацгвардії вказана 25 жовтня 2025 року.