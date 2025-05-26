Згадали Зеленського і сигнали: мережа клепає меми про ляпас Макрону від дружини

Українці не стримують емоцій

Президент Франції Емманюель Макрон отримав ляпаса від своєї дружини. Це сталось на борту літака, яким вони прибули у В'єтнам.

Відео, де дружина французького президента Бріджит Макрон вдарила чоловіка по обличчю під час виходу з літака у В'єтнамі, миттєво стало вірусним і породило хвилю мемів в українському сегменті соцмереж. "Телеграф" зібрав найкращі.

Користувачі створили серію жартівливих інтерпретацій інциденту. Один з популярних мемів зображує ситуацію як "яскраву демонстрацію настрою". Інші користувачі жартують про "домашнє насилля" та "сигналізацією" Макрона про проблеми.

Також українці згадали ситуацію, коли журналісти впіймали Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а мережа почала створювати меми. Тоді на фото Володимир Зеленський упевнено дивиться в кадр, а Макрон тисне йому руку та дружньо плескає по плечу.

Люди перетворили ці два меми в справжній анекдот. Адже і досі згадують Макрону ту ситуацію.

Ще один мем обігрує типову ситуацію в парних конфліктах, використовуючи кадр з інцидентом між подружжям Макрон у В'єтнамі.

Жарт полягає в іронічному протиставленні: коли під час сварки один з партнерів каже фразу "Ти якась нервова, заспокойся", це зазвичай має протилежний ефект і тільки більше дратує співрозмовника.

Раніше "Телеграф" показав найсмішніші меми про розмову Трампа та Путіна.