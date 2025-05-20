Освітній сюр: у TikTok показали підручники з "темною темою" (відео)

Цей жарт ще раз показує, як легко створити ілюзію змін за допомогою фільтрів

У мережі набирає популярності відео, де нібито показують "оновлені" шкільні підручники — з темною темою оформлення. Сторінки виглядають стильно та, як кажуть у коментарях, значно приємнішими для очей. Втім, це не справжній редизайн, а просто фільтр, який наклали для ефекту.

Публікація з'явилася в TikTok. Автор запостив ролик у жартівливому тоні, але багато користувачів сприйняли побачене всерйоз.

Під публікацією розгорілася жвава дискусія. Один із глядачів пише: "Господи, скільки фарби на це пішло?". Інший користувач підтримує думку, додаючи, що хоч "темна тема" справді комфортніша для зору, проте її реалізація значно збільшить витрати на фарбу та, відповідно, ціну.

Дехто зі здобувачів освіти сприйняв ідею як перспективну — кажуть, якби такі підручники справді існували, навчатися було б приємніше та зручніше.

А інші — вже з іронією: "Що більше головний герой божеволіє, то темніші сторінки".

Щоправда, були й ті, хто не піддався жарту: "Люди в коментарях реально не побачили фільтру?", — запитує один із користувачів.

Цей жарт із TikTok ще раз показує, як легко створити ілюзію змін за допомогою фільтрів. А ще — як швидко інтернет підхоплює навіть вигадані "реформи".

Раніше "Телеграф" розповідав про схожий тренд із використанням такого ж фільтра, але вже в більш практичному та реалістичному контексті. Так, у TikTok показали "сканер", за допомогою якого можна знайти кліща на домашньому улюбленці.