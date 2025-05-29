Вітер змін? В Сухопутних військах заявили про "підручник" із поведінки для працівників ТЦК

В ЗСУ сподіваються, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує роботу ТЦК

Після низки інцидентів з працівниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) Командування Сухопутних військ Збройних сил України не тільки звернулося із попередженням до українців, але й запровадило нові правила поведінки та спілкування для працівників ТЦК. Нові правила повинні зменшити напругу в суспільстві та допомогти уникнути конфліктних ситуацій.

Про це заявив спікер Командування СВ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі Національного телемарафону. Він пояснив, що нові правила – це своєрідний "підручник", за яким повинні будуть діяти співробітники ТЦК.

"Було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", – сказав він.

Саранцев додав, що таким чином, сподівається командування, вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує роботу ТЦК. Він також зазначив, що постійно здійснюється моніторинг роботи центрів комплектування. Кількість негативних повідомлень про діяльність працівників ТЦК, стверджує спікер Командування СВ ЗСУ, "не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих" щонайменше протягом останніх шести місяців. А більшість матеріалів та відеоконтенту, за твердженнями Саранцева, в реальності сфабрикована.

"Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за старі періоди та подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з'являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах", – сказав він.

Тим часом Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірило 18 декларацій чиновників ТЦК та СП, поданих у 2024 та 2025 роках. В деклараціях загалом виявили зловживань майже на 37 мільйонів гривень. Під час перевірки лише цих 18 декларацій було виявлено ознаки наявності недостовірних даних на 28,5 мільйона гривень, а також ознаки незаконного збагачення на 5,6 мільйона та необґрунтовані активи на 2,6 мільйона.

На тлі цього та численних інцидентів з так званою "бусифікацією" виникає все більше конфліктів на вулицях. Зокрема, нещодавно "Телеграф" писав, що у Львівській області група осіб побила старшого солдата територіального центру комплектування Нестора Дидика. Потерпілого госпіталізували з численними гематомами та переломами. А в Кременчуці 25 травня на проспекті Лесі Українки група людей скоїла напад на автомобіль "Рено", на якому пересувалась група військовослужбовців ТЦК та СП. Двох нападників вже затримали правоохоронці, інших намагаються розшукати.