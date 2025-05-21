Історія з побиттям вчителя в Харкові набула продовження: оголошено підозру військовому з ТЦК

Відомо, що інцидент стався під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних

У Харкові оголосили підозру представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який застосував фізичну силу до цивільної особи під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомила поліція Харківщини. Правоохоронці оперативно відреагували на конфлікт: подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Підозра представнику ТЦК

Що було раніше

11 травня в соціальних мережах з’явився відеозапис, на якому чоловіки у військовій формі під час перевірки документів вступили в суперечку з громадянином. Один із них — працівник ТЦК — завдав чоловікові кілька ударів.

Відомо, що інцидент стався під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних.

Потерпілим виявився місцевий учитель, який викладає історію, права людини та предмет "Захист Вітчизни". Як повідомив міський голова Ігор Терехов, чоловік мав чинне бронювання від мобілізації. Після інциденту він звернувся до поліції із заявою про напад.

Наразі слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в будівлі Волинського обласного територіального центру комплектування стався напад: військовозобов’язаний чоловік поранив військового роти охорони. Ми з'ясували, у якому він стані.