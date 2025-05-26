Є перші затримання та арешти. Нові деталі нападу на машину ТЦК у Кременчуці

Тривають оперативні заходи з розшуку решти злочинців

Поліції Кременчука Полтавської області менш ніж за добу вдалося затримати двох осіб, які 25 травня на проспекті Лесі Українки скоїли напад на автомобіль "Рено", на якому пересувалась група військовослужбовців ТЦК та СП.

Як повідомив "Телеграфу" начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін, під час заходів оповіщення група з семи осіб напала на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП. Напад, судячи з усього, був спланований заздалегідь. Адже молодики мали при собі перцевий балончик і травматичний пістолет.

Слідчо-оперативна група поліції, яку викликали на місце події, змогла ідентифікувати двох осіб, які потрапили на відеокамеру одного з перехожих, котрий знімав інцидент і надав відео місцевому телеграм-каналу "Х Кременчук".

Зі слів очевидців, які наводить паблік, "ТЦК гналися за хлопцем — він був сам на велосипеді, звалили хлопця. Потім підійшли допомогли хлопці, а ТЦК на них почали руки розпускали. І потім хлопці дали їм здачі".

Затриманих, повідомив Роман Істомін, взяли під варту. Тривають оперативні заходи з розшуку решти злочинців. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство.

До правоохоронних органів направлено відповідне звернення стосовно порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

З неофіційних джерел "Телеграф" дізнався, що в автомобілі перебували військовослужбовці ТЦК та СП з міста Глобине Кременчуцького району. Зловмисники розбили в ньому дзеркало й пошкодили лобове скло.

За словами речника Головного управління МВС України у Полтавській області Юрія Сулаєва, у рамках розслідування цієї справи наразі порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України. Згідно з кваліфікацією злочину, за хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Раніше "Телеграф" писав, що у Вінниці палав один з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). На місці працювали рятувальникі і вже відома причина.