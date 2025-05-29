Укр

Ветер перемен? В Сухопутных войсках заявили про "учебник" по поведению для работников ТЦК

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Теперь работникам ТЦК нужно соблюдать ряд правил Новость обновлена 29 мая 2025, 05:06
Теперь работникам ТЦК нужно соблюдать ряд правил. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ВСУ надеются, что таким образом удастся уменьшить количество негатива, окружающего работу ТЦК

После ряда инцидентов с работниками территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины не только обратилось с предупреждением к украинцам, но и ввело новые правила поведения и общения для работников ТЦК. Новые правила должны снизить напряжение в обществе и помочь избежать конфликтных ситуаций.

Об этом заявил спикер Командования ВС ВСУ Виталий Саранцев в эфире Национального телемарафона. Он пояснил, что новые правила – это своеобразный учебник, по которому должны будут действовать сотрудники ТЦК.

"Были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мер мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мер оповещения или других мер", – сказал он.

Саранцев добавил, что таким образом, надеется командование, удастся уменьшить количество негатива, окружающего работу ТЦК. Он также отметил, что постоянно производится мониторинг работы центров комплектования. Количество отрицательных сообщений о деятельности работников ТЦК, утверждает спикер Командования ВС ВСУ, "не превышает даже 1% от количества мобилизованных" по меньшей мере за последние шесть месяцев. Большинство же материалов и видеоконтента, по утверждениям Саранцева, в реальности сфабриковано.

"Есть очень много видеоконтента, который просто взят где-то за старые периоды и подается как то, что произошло в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же видео есть в Черкассах", — сказал он.

Тем временем Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило 18 деклараций чиновников ТЦК и СП, поданных в 2024 и 2025 годах. В декларациях в целом обнаружили злоупотребления почти на 37 миллионов гривен. Во время проверки этих 18 деклараций были выявлены признаки наличия недостоверных данных на 28,5 миллиона гривен, а также признаки незаконного обогащения на 5,6 миллиона и необоснованные активы на 2,6 миллиона.

На фоне этого и множественных инцидентов с так называемой "бусификацией" возникает все больше конфликтов на улицах. В частности, не так давно "Телеграф" писал, что во Львовской области группа лиц избила старшего солдата территориального центра комплектования Нестора Дидика. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными гематомами и переломами. А в Кременчуге 25 мая на проспекте Леси Украинки группа людей совершила нападение на автомобиль "Рено", на котором передвигалась группа военнослужащих ТЦК и СП. Двоих нападавших уже задержали правоохранители, других пытаются разыскать.

Теги:
#Мобилизация #Сухопутные войска ВСУ #Сухопутные войска ВС Украины #ТЦК #Бусификация