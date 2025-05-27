Заважаєш роботі ТЦК? За це можна отримати реальний тюремний строк

За словами командування Сухопутних сил, робота ТЦК є критично важливою для України

Командування Сухопутних військ Збройних сил України офіційно попередило про кримінальну відповідальність за перешкоджання роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Причиною звернення стало масове поширення у соцмережах відео, де громадяни свідомо заважають діяльності представників ТЦК, а також закликають інших до аналогічних дій.

У повідомленні зазначено, що погрози, моральний тиск, застосування сили або пошкодження техніки військових кваліфікуються за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. Відповідальність за такі дії – від 5 до 8 років позбавлення волі.

До відповідальності можуть бути притягнені всі громадяни, починаючи від 16-річного віку, незалежно від того, було завершено дію чи лише умисно вчинено спробу.

У ЗСУ наголосили, що ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави під час воєнного стану. "Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки", – дописали в командуванні Сухопутних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львівській області група осіб побила старшого солдата територіального центру комплектування Нестора Дидика. Потерпілого госпіталізували з численними гематомами та переломами.