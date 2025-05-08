"Ненавиджу": у Раді різко висловилися про "бусифікацію" і назвали її причини

З цього питання постійно проводять роз’яснювальну роботу

В Україні є факти так званої в народі "бусифікації", тобто насильницького затримання людей на вулиці для доставлення його до ТЦК. Також вже є певна кількість відкритих справ щодо відповідальності працівників ТЦК та СП та поліції за перевищення повноважень у даному випадку.

Про це говорить один із лідерів президентської партії "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС. За його словами, він вкрай негативно ставиться до таких дій.

"Моя особиста думка – я це люто ненавиджу. Як тільки ми бачимо це десь у засобах масової інформації, зазвичай це фейсбук, інстаграм, де люди викладають, ми одразу на це реагуємо, звертаємося до обласного ТЦК спочатку, або до Києва до генерального штабу. І вони визнають це на всіх нарадах, ось повірте, тому що. кажуть: ми проти цього (бусифікації. — Ред.), ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу", — пояснив Завітневич.

Скільки зараз справ про відповідальність працівників ТЦК і СП і поліції за перевищення повноважень, Завітневич не готовий відповісти, але він зазначив, що вони є.

На питання про те, чи пов’язана так звана "бусифікація" з, наприклад, показниками, які необхідно терміново підняти у конкретному ТЦК, співрозмовник видання відповів, що у деяких місцях це справді може бути так.

"Мені здається, що десь на місцях це через невиконання того плану, завдань, наказу. І отакі у нас ганебні ситуації виникають. Але ми постійно про це наголошуємо, постійно заслуховуємо їх і постійно говоримо, що шукайте інші шляхи, робіть рекрутингові центри.

Тому беремо їх (рекрутингових центрів) результати – працюють? Працюють. Так, не в такому об'ємі, може, як всі мріяли про це. Але, звісно, цю роботу треба було починати тоді ще, до війни. Задовго до війни. Я маю на увазі, до 2014 року. І виховувати культуру, патріотичне виховання треба, щоб було. Багато було втрачено. І хто як може, так і надолужує це", — підсумував Завітневич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що законотворці взяли курс на наведення ладу з мобілізацією. У парламенті з’явився законопроєкт №12442, яким передбачається покарання для працівників ТЦК та лікарів ВЛК за протиправну мобілізацію.