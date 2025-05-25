"Хлопці дали здачі": у Кременчуці перехожі пошкодили автівку військовослужбовців ТЦК та СП

У ситуації розбираються правоохоронці

25 травня у Кременчуці Полтавської області на проспекті Лесі Українки стався інцидент за участі невідомих, які напали на автомобіль "Рено", на якому пересувалась група людей у військовій формі.

Відео інциденту опублікував місцевий телеграм-канал "Х Кременчук".

Зі слів очевидців, які наводить паблік, "ТЦК гналися за хлопцем — він був сам на велосипеді, звалили хлопця. Потім підійшли допомогли хлопці, а ТЦК на них почали руки розпускати. І потім хлопці дали їм здачі".

Судячи з відео, чоловік у військовій формі відходить від групи людей і сідає в автівку. У цей момент кілька дужих чоловіків кинулися трощити "Рено". Але все ж таки машина рушає з місця події.

З неофіційних джерел "Телеграф" дізнався, що в автомобілі знаходились військовослужбовці ТЦК та СП з міста Глобине Кременчуцького району. В машині розбите дзеркало й пошкоджене лобове скло.

Про те, чи хтось із людей зазнав ушкоджень, невідомо. Як і те, чи знаходився в салоні чоловік, у якого перевіряли документи.

На момент підготовки цього повідомлення зловмисники не встановлені. Правоохоронці розбираються в ситуації.

За словами речника Головного управління МВС України у Полтавській області Юрія Сулаєва, на основі заяви, що надійшла від потерпілих, порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

В обласному ТЦК та СП інцидент не коментують.