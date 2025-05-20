Абонентам великої мережі зв'язку загрожує небезпека: як не втратити гроші та номер

Одне натискання — і номер може опинитися в руках шахраїв

У Telegram шириться нова шахрайська схема нібито від імені Vodafone. Прикидаючись мобільним оператором, шахраї намагаються змусити людину начебто замінити SIM-картку.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації. Фейкові акаунти маскуються під Vodafone та надсилають користувачам сповіщення про "завершення дії номера". Це — шахрайство. Подібні повідомлення в месенджері не надсилаються. Ба більше — переходити за посиланнями, вводити особисті дані чи виконувати дії з SIM-карткою може бути небезпечно.

Де повідомляють офіційні дані Vodafone:

на сайті

у додатку My Vodafone

короткий номер 111.

Як подивитись термін дії номера у додатку My Vodafone

Для того, щоб перевірити термін дії номера у додатку My Vodafone потрібно зайти в додаток, натиснути на три крапки в правому нижньому кутку екрана. Відкриється розділ "Більше" і тут потрібно обрати "Деталі профілю". Тут можна подивитись номер, дату активації та термін дії.

Як подивитись термін дії номера у додатку My Vodafone

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичну схему шахрайства, жертвами якої стали пенсіонери, що отримують пенсію в "Ощадбанку". Зловмисники, знаючи деякі дані про пенсіонерів, заявляли про перерахунок пенсії та виманювали номери карт і номер з СМС. Пенсіонери втрачали всі гроші з карти.