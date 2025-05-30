Найменша і наймиліша сова України опинилася в Червоній книзі: як вона виглядає (фото)

Цей мініатюрний хижак належить до найрідкісніших птахів України

Сичик-горобець євразійський (Glaucidium passerinum) — це найдрібніша сова, що мешкає на території України. І водночас це один із найрідкісніших видів сов у нашій країні.

Цей невеликий птах належить до родини Совиних і є єдиним представником роду Glaucidium, який гніздиться в Україні. Унікальний вигляд і поведінка роблять його одним із найяскравіших представників лісових мешканців України.

Місця проживання

Сичик-горобець євразійський поширений у хвойних і мішаних лісах Європи та Північної Азії. В Україні його можна побачити переважно в Карпатах, на Поліссі та в Розточчі. Особливо часто цей птах трапляється в заповідних зонах, таких як Чорнобильська зона відчуження, де мінімальна людська активність сприяє збереженню природних екосистем.

Зовнішній вигляд та особливості

Довжина тіла сичика-горобця становить приблизно 15-17 см, а розмах крил — близько 35-39 см. Вага птаха коливається від 50 до 77 грамів. Верхня частина тіла має бурий відтінок із світлими плямами, а низ — світлий із темними поздовжніми смужками. Лицевий диск у цього виду виражений слабо, очі яскраво-жовті, дзьоб світло-сірий, а лапки густо оперені. Молоді птахи мають темніший окрас із більш виразними плямами. Цей вид відрізняється від інших сов не лише своїми мініатюрними розмірами, а й особливим стилем польоту — він швидкий і різкий, більше нагадує політ горобця, ніж плавний рух звичайних сов.

Поведінка та харчування

Ці сови — осілі птахи, які утворюють пари на все життя. Вони віддають перевагу густим хвойним лісам із високими деревами, де облаштовують гнізда в дуплах. Сезон розмноження триває з квітня, коли самка відкладає від 4 до 6 яєць. Насиджування триває близько місяця, після чого пташенята залишають гніздо, але ще деякий час залишаються під опікою батьків. У раціоні сичика переважають дрібні гризуни, комахи, а також невеликі птахи. Восени птахи часто роблять запаси їжі, ховаючи здобич у дуплах.

Популяція та загрози

Загальна чисельність сичика в Європі оцінюється приблизно у 50-110 тисяч пар, а в Україні — близько 150-350 пар. Основною загрозою для виду є знищення природних лісів через вирубування, що призводить до втрати місць для гніздування. Також суворі зими можуть негативно впливати на виживання птахів.

Заходи охорони

Сичик-горобець євразійський занесений до Червоної книги України, а також охороняється міжнародними конвенціями, такими як Бернська конвенція та CITES. В Україні його охороняють у межах національних парків і заповідників, зокрема в Карпатах і на Поліссі. Для збереження виду важливо зберігати природні ліси, встановлювати штучні гніздівлі, а також проводити регулярний моніторинг популяції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що птах-реготун також потрапив до Червоної книги України. Це один з один з найбільших і найяскравіших представників родини мартинових в Україні.