Самая маленькая и самая милая сова Украины оказалась в Красной книге: как она выглядит (фото)

Этот миниатюрный хищник относится к самым редким птицам Украины

Воробьиный сыч евразийский (Glaucidium passerinum) — это самая мелкая сова, обитающая на территории Украины. И в то же время это один из самых редких видов сов в нашей стране.

Эта небольшая птица принадлежит к семье Совиных и является единственным представителем рода Glaucidium, который гнездится в Украине. Уникальный вид и поведение делает его одним из самых ярких представителей лесных жителей Украины.

Места обитания

Воробьиный сыч евразийский распространен в хвойных и смешанных лесах Европы и Северной Азии. В Украине его можно увидеть преимущественно в Карпатах, Полесье и в Расточье. Особенно часто эта птица встречается в заповедных зонах, таких как Чернобыльская зона отчуждения, где минимальная человеческая активность способствует сохранению природных экосистем.

Внешний вид и особенности

Длина тела сычика составляет примерно 15-17 см, а размах крыльев – около 35-39 см. Вес птицы колеблется от 50 до 77 г. Верхняя часть тела имеет бурый оттенок со светлыми пятнами, а низ светлый с темными продольными полосками. Лицевой диск у этого вида выражен слабо, глаза ярко-желтые, клюв светло-серый, а кавычки густо оперены. Молодые птицы имеют более темный окрас с более выразительными пятнами. Этот вид отличается от других сов не только своими миниатюрными размерами, но и особым стилем полета – он быстрый и резкий, больше напоминает полет воробья, чем плавное движение обычных сов.

Поведение и питание

Эти совы — оседлые птицы, образующие пары на всю жизнь. Они предпочитают густые хвойные леса с высокими деревьями, где обустраивают гнезда в дуплах. Сезон размножения длится с апреля, когда самка откладывает от 4 до 6 яиц. Насиживание длится около месяца, после чего птенцы покидают гнездо, но еще некоторое время остаются на попечении родителей. В рационе сычика преобладают мелкие грызуны, насекомые, а также небольшие птицы. Осенью птицы часто делают запасы пищи, пряча добычу в дуплах.

Популяция и угрозы

Общая численность сычика в Европе оценивается примерно в 50-110 тысяч пар, а в Украине около 150-350 пар. Основной угрозой для вида является уничтожение природных лесов из-за вырубки, что приводит к потере мест для гнездования. Также суровые зимы могут оказывать негативное влияние на выживание птиц.

Меры охраны

Воробьиный сыч евразийский занесен в Красную книгу Украины, а также охраняется международными конвенциями, такими как Бернская конвенция и CITES. В Украине его охраняют в пределах национальных парков и заповедников, в частности, в Карпатах и на Полесье. Для сохранения вида важно сохранять природные леса, устанавливать искусственные гнездовья, а также производить регулярный мониторинг популяции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что птица-хохот также попала в Красную книгу Украины. Это один из крупнейших и ярких представителей семьи мартиновых в Украине.