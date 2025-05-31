Неймовірні краєвиди на Дністер і каньйон. Де в Україні можна недорого відпочити (фото)

Підійде не лише любителям активного відпочинку

В Україні є чимало маловідомих туристичних локацій, де можна добре відпочити. До прикладу, село Грушівці, що розташоване в урочищі Дністра.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому місці, а також, як до нього дібратись. Зауважимо, що цей курорт знаходиться в Чернівецькій області, Кельменецький район. В селі є база відпочинку "Каньйон".

Село Грушівці розташоване прямісінько в гирлі Дністра. Мальовнича природа та доступ до річки робить його чудовим місцем для відпочинку на природі. На його околицях було виявлено чимало археологічних знахідок, зокрема сліди поселень трипільської та черняхівської культур, ранньої залізної доби. До того ж у селі Грушівці є база відпочинку "Каньйон".

Гирло Дністра

Дністровський каньйон

Село Грушівці на карті

Комплекс "Каньйон"

Ця база вважається однією з найкращих в селі, вона розташована в мальовничій місцевості Дністровського каньйону. Це місце підходить не тільки для спокійного відпочинку, а й для рафтингу та велопрогулянок.

Послуги:

Проживання в дерев'яних будиночках або наметовому містечку

Дитячий майданчик та волейбольне поле

Паркінг

Прогулянки на велосипедах чи катері

Оренда катамаранів, човнів (каное, байдарки, каяки, рафти)

Автобусні екскурсії до Язловця, Джуринського та Русилівських водоспадів, печер Млинки та Вертеба

Сплави Дністром з інструкторами.

Комплекс "Каньйон"

База відпочинку "Каньйон"

Комплекс "Каньйон" біля Дністра

Комплекс "Каньйон" на карті

Окрім цього, поблизу комплексу є місця для риболовлі, а також спеціальні ділянки для кемпінгу. Чотири ночі в комплексі для двох дорослих обійдуться приблизно в 4 000 гривень.

Додамо, що селі Грушівці є історична природна пам'ятка "Панський сад". Він був заснований ще позаминулого століття. Тут можна помилуватися рідкісними деревами та залишками давньої паркової архітектури. Особливої уваги заслуговує лжеапельсин.

Панський сад у селі Грушівці

Лжеапельсин

Як дібратись до села та бази "Каньйон"

Автомобілем. Спочатку доїхати до Чернівців, а далі прямувати трасою Т2601 у напрямку Кельменців. Після чого повернути на північ у напрямку села Грушівці. Відстань від Чернівців до Грушівців становить приблизно 90 км.

Спочатку доїхати до Чернівців, а далі прямувати трасою у напрямку Кельменців. Після чого повернути на північ у напрямку села Грушівці. Відстань від Чернівців до Грушівців становить приблизно Потягом. За 12 км від Грушівців розташована залізнична станція — Ларга . З неї можна дістатися до села на таксі або замовити трансфер від бази відпочинку.

За 12 км від Грушівців розташована залізнична станція — . З неї можна дістатися до села на таксі або замовити трансфер від бази відпочинку. Громадським транспортом. З Чернівців слід сісти на маршрутку до Кельменців, а далі до Грушівців можна дістатися на таксі або трансфером.

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