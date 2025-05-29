Таємний рай на Дністрі. Де знайти ідеальний пляжний відпочинок в Україні

Можна відвідати також Хотинську фортецю, розташовану неподалік

Відпочити в Україні можна на мальовничих озерах з кришталевою водою та в горах. Пляжним відпочинком можна насолодитися й на Дністрі у Чернівецькій області.

Тепла та спокійна вода й піщані пляжі

Маленьке село Непоротове Сокирянського району Чернівеччини приваблює туристів спокійними теплими водами. У середній течії долина Дністра неширока, звивиста, багата на мальовничі краєвиди з кам'яними скелями та берегами, що поросли лісами.

Вхід у воду пологий, течія помірна, а сама вода прогрівається вже у травні. Непоротове — чудове місце для тих, хто любить купання, сонячні ванни та водні розваги. У ньому та навколишніх селах розташовані бази відпочинку, готелі та кемпінги. Більшість із них мають власні облаштовані піщані пляжі з лежаками.

Рибалка та водні розваги

Відпочивальники можуть урізноманітнити відпустку риболовлею. Там водиться лящ, короп, судак, жерех, сом. Є можливість покататися на човнах та катамаранах, водних лижах.

Що подивитися

Неподалік села в урочище Галиця є гігантська скеля над Дністром, у її виступі збереглися залишки скельного монастиря, заснованого ще на межі ХІ-ХІІ ст. В його печерах знайшли пам'ятки кам'яної доби. Свято-Миколаївський печерний чоловічий монастир був відновлений у 1999 році

З Непоротова зручно вирушити на екскурсії до Хотинської фортеці — одного з семи чудес України. Вона вражає своїми розмірами та неприступністю 45-метрових стін.

Також цікаво завітати до села Нагоряни, де можна побачити справжнє природне диво — "Шишкові горби". Це скелясті конусоподібні горби, що височіють на стрімких та мальовничих берегах Дністра.

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальне містечко на Тернопільщині з "тропічним" кліматом. У 30-ті роки минулого сторіччя воно було престижним і бажаним курортом для тогочасної польської еліти.