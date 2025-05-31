Невероятные виды на Днестр и каньон. Где в Украине можно недорого отдохнуть (фото)

Подойдет не только любителям активного отдыха

В Украине немало малоизвестных туристических локаций, где можно хорошо отдохнуть. К примеру, село Грушевцы, расположенное в урочище Днестра.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом месте, а также как до него добраться. Заметим, что курорт находится в Черновицкой области, Кельменецкий район. В селе есть база отдыха "Каньон".

Село Грушевцы расположено прямо в устье Днестра. Живописная природа и доступ к реке делает его отличным местом для отдыха на природе. Также в окрестностях села было обнаружено немало археологических находок, в частности следы поселений трипольской и черняховской культур, раннего железного века. К тому же в селе Грушевцы есть база отдыха "Каньон".

Устье Днестра

Днестровский каньон

Село Грушевцы на карте

Комплекс "Каньон"

Эта база считается одной из лучших в селе, она расположена в живописной местности Днестровского каньона. Это место подходит не только для спокойного отдыха, но и для рафтинга и велопрогулок.

Услуги:

Размещение в деревянных домиках или палаточном городке

Детская площадка и волейбольное поле

Паркинг

Прогулки на велосипедах или катере

Аренда катамаранов, лодок (каноэ, байдарки, каяки, рафты)

Автобусные экскурсии в Язловец, Джуринский и Русиловские водопады, пещеры Млынки и Вертеба

Сплавы по Днестру с инструкторами.

Комплекс "Каньон"

База отдыха "Каньон"

Комплекс "Каньон" возле Днестра

Комплекс "Каньон" на карте

Кроме того, вблизи комплекса есть места для рыбалки, а также специальные участки для кемпинга. Четыре ночи в комплексе для двух взрослых обойдутся примерно в 4000 гривен.

Добавим, что селе Грушевцы есть исторический природный памятник "Панский сад". Он был основан еще в позапрошлом веке. Здесь можно полюбоваться редкими деревьями и остатками древней парковой архитектуры. Особого внимания заслуживает лже-апельсин.

Панский сад в селе Грушевцы

Как добраться до села и базы "Каньон"

Автомобилем. Сначала доехать до Черновцов, а дальше следовать по трассе Т2601 в направлении Кельменцев. После чего повернуть на север в направлении села Грушевцы. Расстояние от Черновцов до Грушевцев составляет около 90 км.

Сначала доехать до Черновцов, а дальше следовать по трассе в направлении Кельменцев. После чего повернуть на север в направлении села Грушевцы. Расстояние от Черновцов до Грушевцев составляет около Поездом. В 12 км от Грушевцев расположена железнодорожная станция — Ларга . С нее можно добраться до села на такси или заказать трансфер от базы отдыха.

В 12 км от Грушевцев расположена железнодорожная станция — . С нее можно добраться до села на такси или заказать трансфер от базы отдыха. Общественным транспортом. Из Черновцов следует сесть на маршрутку в Кельменцы, а дальше в Грушевцы можно добраться на такси или трансфером.

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