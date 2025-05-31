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Невероятные виды на Днестр и каньон. Где в Украине можно недорого отдохнуть (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
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Автор
Отдых села Грушевцы возле Днестра
Отдых села Грушевцы возле Днестра. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подойдет не только любителям активного отдыха

В Украине немало малоизвестных туристических локаций, где можно хорошо отдохнуть. К примеру, село Грушевцы, расположенное в урочище Днестра.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом месте, а также как до него добраться. Заметим, что курорт находится в Черновицкой области, Кельменецкий район. В селе есть база отдыха "Каньон".

Село Грушевцы расположено прямо в устье Днестра. Живописная природа и доступ к реке делает его отличным местом для отдыха на природе. Также в окрестностях села было обнаружено немало археологических находок, в частности следы поселений трипольской и черняховской культур, раннего железного века. К тому же в селе Грушевцы есть база отдыха "Каньон".

Устье Днестра
Устье Днестра
Днестровский каньон
Днестровский каньон
Село Грушевцы на карте
Село Грушевцы на карте

Комплекс "Каньон"

Эта база считается одной из лучших в селе, она расположена в живописной местности Днестровского каньона. Это место подходит не только для спокойного отдыха, но и для рафтинга и велопрогулок.

Услуги:

  • Размещение в деревянных домиках или палаточном городке
  • Детская площадка и волейбольное поле
  • Паркинг
  • Прогулки на велосипедах или катере
  • Аренда катамаранов, лодок (каноэ, байдарки, каяки, рафты)
  • Автобусные экскурсии в Язловец, Джуринский и Русиловские водопады, пещеры Млынки и Вертеба
  • Сплавы по Днестру с инструкторами.
Комплекс "Каньон"
Комплекс "Каньон"
База отдыха "Каньон"
База отдыха "Каньон"
Комплекс "Каньон" возле Днестра
Комплекс "Каньон" возле Днестра
Комплекс "Каньон" на карте
Комплекс "Каньон" на карте

Кроме того, вблизи комплекса есть места для рыбалки, а также специальные участки для кемпинга. Четыре ночи в комплексе для двух взрослых обойдутся примерно в 4000 гривен.

Добавим, что селе Грушевцы есть исторический природный памятник "Панский сад". Он был основан еще в позапрошлом веке. Здесь можно полюбоваться редкими деревьями и остатками древней парковой архитектуры. Особого внимания заслуживает лже-апельсин.

Панский сад в селе Грушевцы
Панский сад в селе Грушевцы
Лже-апельсин
Лже-апельсин

Как добраться до села и базы "Каньон"

  • Автомобилем. Сначала доехать до Черновцов, а дальше следовать по трассе Т2601 в направлении Кельменцев. После чего повернуть на север в направлении села Грушевцы. Расстояние от Черновцов до Грушевцев составляет около 90 км.
  • Поездом. В 12 км от Грушевцев расположена железнодорожная станция — Ларга. С нее можно добраться до села на такси или заказать трансфер от базы отдыха.
  • Общественным транспортом. Из Черновцов следует сесть на маршрутку в Кельменцы, а дальше в Грушевцы можно добраться на такси или трансфером.

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Теги:
#Отдых #Курорт #Черновицкая область