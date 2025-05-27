На фото з Мальдівів не відрізнити: унікальне місце в Україні, схоже на куточок раю (фото)

Українські Мальдіви з безкоштовним входом на пляж

Скоро настане літо, і українці вже шукають ідеальні місця для відпочинку. На щастя, не обов'язково їхати далеко за кордон, щоб насолодитися казковими пейзажами.

Жителям Дніпра особливо пощастило — неподалік від міста розташувалась справжня перлина природи. "Телеграф" розповість про унікальне місце, яке місцеві називають "Дніпровськими Мальдівами".

Що це за місце

Вільногірський кар'єр — це комплекс штучних озер, які утворились під час видобутку титано-цирконієвих пісків. Після завершення промислових робіт кар'єри заповнила чиста підземна вода, створивши неймовірні водойми з бірюзовим відтінком.

Особливу красу цьому місцю надають білосніжні піщані дюни, які оточують озера. Вода має голубий колір. Усе через пісок на дні, який набув такого відтінку після промислової обробки. Головна перевага — вода тут ніколи не цвіте — це робить купання особливо приємним.

Переваги відпочинку та як дістатись до місця

Пляж на Вільногірському кар'єрі повністю безкоштовний. Сюди приїжджають не лише покупатися, а й провести фотосесії — контраст білого піску та бірюзової води подарує дуже красиві фото.

Водойма розташована за 112 кілометрів від Дніпра. Поїздка на автомобілі займає близько двох годин — треба їхати по Криворізькому шосе до повороту на Вільногірськ. Громадським транспортом добиратися незручно — дорога з пересадками може зайняти до п'яти годин. Можна скористатися електричкою "Дніпро-П'ятихатки" до платформи "104 кілометр", звідки до водойми 15 хвилин пішки.

Для ночівлі радять брати намет або орендувати квартиру у Вільногірську. Продукти можна купити в місцевих магазинах за 15-20 хвилин ходьби від водойми. Єдиний недолік безкоштовного пляжу — не всі відвідувачі прибирають за собою сміття.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядають Блакитні озера поблизу фронту. Водойми розташовані у Лиманському районі поблизу річки Сіверський Донець та були популярним місцем відпочинку українців