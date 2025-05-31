Украинцы больше не смогут воспользоваться этой услугой с 1 июня

Изменения произойдут в мобильном операторе

С 1 июня 2025 года "Киевстар" прекращает подключение тарифа "Нагода" для новых пользователей. С этого момента оформить новое подключение по этому плану будет невозможно. Но те, кто его успел подключить, будут пользоваться им и в дальнейшем.

Абоненты с 1 июня больше не смогут подключить тариф "Нагода". А те, которые уже пользуются тарифом, могут оставаться на нем без изменений. Тариф предусматривает скорость до 100 Мбит/с и стоимость 50 гривен в месяц в течение первых шести месяцев, передает "PMG".

Однако у домашнего интернета от "Киевстар" есть альтернатива — тарифный план "Удача", который предлагает ту же скорость, но за него нужно платить 100 гривен в месяц на первые полгода. После этого абонплата растет до 200 грн/месяц. Условия действуют для новых абонентов.

Перед оформлением услуги рекомендуется проверить покрытие на сайте оператора. Если услуга доступна по вашему адресу, то подключение будет бесплатным.

Напомним, ранее Телеграф писал, что сразу двум областям в Украине отключат 3G интернет от "Киевстар".