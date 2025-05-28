Відразу двом областям в Україні відключать інтернет "Київстар": в чому причина

3G потроху стає історією

"Київстар" вимикає 3G на Дніпропетровщині та Львівщині. З 26 серпня 2025 року частоти передадуть під 4G.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії. У повідомленні зазначається, що під вимкнення потрапить 6 міст і навколишніх селищ Дніпропетровщини, а також 5 міст на Львівщині.

Де не працюватиме 3G

Дніпропетровська область : Дніпро, Кам'янське, Вільногірськ, Підгороднє, Слобожанське, Новомосковський район, Кам’янський район, Самар (Новомосковськ).

: Дніпро, Кам'янське, Вільногірськ, Підгороднє, Слобожанське, Новомосковський район, Кам’янський район, Самар (Новомосковськ). Львівська область: Дрогобич, Стрий, Трускавець, Борислав, с. Шептицьке Червоноградської громади.

Також відома причина такого рішення. Буцімто фахівці готують мережу до запуску 5G. Тому жителям Дніпропетровської області обіцять стабільніший зв’язок і вдесятеро швидший інтернет.

"Абоненти й далі користуватимуться дзвінками, SMS та іншими мобільними сервісами, але замість мобільного 3G-інтернету для них буде доступним швидкісний 4G". — пояснюють у "Київстар".

Якщо ваш телефон ще тримається на старій SIM-карті, то замінити її можна на USIM. Це безкоштовна послуга, яка збереже ваш номер. Щоб це зробити треба прийти в найближчий магазин "Київстар".

USIM-картка — це "сімка" нового покоління, яка підтримує технологію LTE. Крім цього, USIM-карти дуже добре захищені від клонування і злому, а також підключення до "піратської" мережі, за рахунок використання сучасного і більш складного (захищеного) алгоритму аутентифікації SIM-карти в мережі.

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