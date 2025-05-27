"Додзвонитись нереально". Абоненти масово скаржаться на популярну послугу "Київстару"

Послуга має покращувати якість зв'язку

Абоненти "Київстару" скаржаться на те, що після підключення спеціальної послуги "VoLTE" мобільний зв'язок погіршився. Адже до людини дуже складно додзвонитись.

Про це повідомив користувач на сторінці мобільного оператора. Зауважимо, що послуга "VoLTE" навпаки має покращувати якість мобільного зв'язку.

"Користуюся айфоном, до поки був включений VoLTE, до мене не багато хто додзвонювалися з першого разу, а коли сьогодні вимкнув, гіршої якості зв'язку не помітив, але додзвонюватися почали з першого разу, це факт. В друга аналогічна ситуація", — йдеться у коментарі.

Натомість "Київстар" порадив перевірити налаштування, а саме режим мережі та встановити змішаний — той, що підтримує 4G/LTE та 3G/2G. Адже послуга "VoLTE" покращує зв'язок саме коштом того, що переходить на 4G, а не 3G.

Однак абонент відмітив, що навряд чи зміна в налаштуваннях вплине на якість зв'язку, адже нібито питання в тому, що в принципі 3G від "Київстару" погано працює. Додамо, що деякі користувачі також помітили погіршення, якості зв'язку після підключення послуги "VoLTE".

"Київстар з думкою про кого-небудь крім абонента. Ми відключимо 3g, але не підключимо VOLTE. Повернемо наших абонентів на якість зв'язку 2000 років", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що абонент поскаржився на списання коштів і йому відповіли.