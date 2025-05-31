"Не єдина ціль Путіна": колишній держсекретар США розповів, чи припиниться підтримка України

Крім того, Помпео прокоментував можливість визнання російської анексії Криму

Колишній держсекретар США Майк Помпео виступив на Black Sea Security Forum в Одесі, де заявив, що Путін не обмежиться лише війною проти України, а США не мають морального чи стратегічного права покинути українців. Він наголосив, що єдиний прийнятний результат нинішньої війни – перемога України, а будь-який компроміс, який виглядає як поразка або слабкість, лише заохотить подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану чи Північної Кореї.

Про це йдеться у відео, опублікованому на Youtube-каналі форуму. "Ми не можемо дозволити, щоб світ побачив у цій війні нічию або відступ – тільки перемогу. І це побачить не лише Путін, а й Сі Цзіньпін, Мадуро, Кім Чен Ин", – заявив Помпео.

Він підкреслив що політика стримування, яка провалилася у 2014 та 2022 роках, має бути відновлена через рішучість та готовність накладати реальні обмеження на агресора.

"США не розцінюють Україну як розмінну монету, якою можна пожертвувати", – заявив він.

Ексдержсекретар нагадав, що після анексії Криму захід проявив нерішучість та проігнорував попередження розвідки щодо підготовки Росії до повномасштабного вторгнення.

"Ми втратили той момент. Світ мав можливість зупинити Путіна до великої війни, але не скористався нею". При цьому Помпео нагадав про приклад ефективного стримування: під час першого президентського терміну Трампа США знищили 300 російських найманців у Сирії після перетину ними "червоної лінії".

Окремо Помпео відповів на запитання про те, чи можуть Штати визнати Крим російським: "Це була б епічна помилка. Навіть якщо зараз складно повернути Крим, це не означає, що варто його віддати назавжди. Все змінюється – як і в 1989 році ніхто не очікував краху СРСР".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що європейські лідери готують план дій на випадок зменшення військової підтримки України з боку Сполучених Штатів. У рамках цієї стратегії передбачено довгострокову допомогу Києву, посилення санкційного тиску на Росію та запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.