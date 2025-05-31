У ЄС готують нову стратегію підтримки України без США: що дізналися ЗМІ

Політики дійшли спільної думки щодо посилення економічного тиску на Росію

Європейські лідери готуються до можливого скорочення військової підтримки України з боку США, розробляючи стратегію довгострокової допомоги Києву. Вони також планують посилити економічний тиск на Росію та запросили Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це повідомив "The Telegraph". За даними видання, союзники почали зміщувати фокус своїх зусиль: замість розгортання військових контингентів на території України, вони розглядають стратегію довгострокового укріплення української оборони без прямої підтримки Вашингтона.

Журналісти зазначили, що серйозним викликом для лідерів ЄС стала перспектива того, що Трамп може дотриматися своєї заяви про відмову від ролі посередника, з огляду на невдачу в спробах залучити президента РФ Володимира Путіна до мирного діалогу.

Один з високопоставлених європейських дипломатів розповів, що обговорення зосереджувалися на збереженні ефективної допомоги Києву, навіть якщо підтримка США обмежиться лише наданням розвідданих та логістичної інформації.

Крім того, учасники консультацій дійшли спільної думки щодо посилення економічного тиску на Росію, зокрема — шляхом нових санкційних механізмів.

Ще одним кроком у зміцненні трансатлантичної єдності стало рішення запросити Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі. Його участь раніше залишалась під питанням через різко негативне ставлення Трампа до перспективи вступу України до Альянсу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 червня в турецькому Стамбулі відбудеться новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. У ньому візьмуть участь радники з питань безпеки зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.