ЗМІ дізналися, як в НАТО відреагували на вимогу Путіна щодо України

Кремль намагається тиснути не тільки на Київ

У НАТО не обговорюють наразі вимогу Росії, щоб Альянс письмово затвердив, що розширення блоку на схід Європи не буде. Тобто фактично Кремль вимагає від НАТО підтвердити те, що Україна не стане його членом.

Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на власні джерела. Зазначається, що протягом кількох нещодавніх зустрічей тему розширення НАТО не порушували.

За словами джерела, навіть на більш давніх конференціях цю вимогу Росії ніхто не обговорював. Особливо враховуючи те, що Кремль прагне отримати письмове зобов'язання щодо не розширення блоку.

"Можливо, це просто академічна дискусія", — зазначив один зі співрозмовників.

Інше ж джерело зазначило, що письмове зобов'язання "не те, що росіяни можуть так просто отримати". Адже у низці міжнародних договорів чітко прописано, що НАТО має право вільно визначатися з тим, хто хоче долучитись до блоку.

Зауважимо, що однією з вимог очільника Росії Володимира Путіна, за якої він готовий завершити війну в Україні, є те, що Київ не стане членом НАТО. Адже в Альянсі є 5 стаття, яка стосується нападу на одну з країн блоку. За цим документом НАТО має підтримати країну, яку атакували, і забезпечити усім потрібним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що британський аналітик пояснив, чому Росію не пустили в НАТО.