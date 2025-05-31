"Не единственная цель Путина": бывший госсекретарь США рассказал, прекратится ли поддержка Украины

Кроме того, Помпео прокомментировал возможность признания российской аннексии Крыма

Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил на Black Sea Security Forum в Одессе, где заявил, что Путин не ограничится только войной против Украины, а у США нет морального или стратегического права покинуть украинцев. Он подчеркнул, что единственный приемлемый результат нынешней войны – победа Украины, а любой компромисс, который выглядит как поражение или слабость, только поощрит дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана или Северной Кореи.

Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале форума. "Мы не можем позволить, чтобы мир увидел в этой войне ничью или отступление – только победу. И это увидит не только Путин, но и Си Цзиньпин, Мадуро, Ким Чен Ын", – заявил Помпео.

Он подчеркнул, что политика сдерживания, которая провалилась в 2014 и 2022 годах, должна быть восстановлена из-за решимости и готовности накладывать реальные ограничения на агрессора.

"США не расценивают Украину как разменную монету, которой можно пожертвовать", – заявил он.

Эксгоссекретарь напомнил, что после аннексии Крыма мероприятие проявило нерешительность и проигнорировало предупреждение разведки о подготовке России к полномасштабному вторжению.

"Мы потеряли тот момент. Мир имел возможность остановить Путина до большой войны, но не воспользовался ею". При этом Помпео напомнил пример эффективного сдерживания: во время первого президентского срока Трампа США уничтожили 300 российских наемников в Сирии после пересечения ими "красной линии".

Отдельно Помпео ответил на вопрос о том, могут ли Штаты признать Крым российским: "Это была бы эпическая ошибка. Даже если сейчас сложно вернуть Крым, это не значит, что стоит отдать его навсегда. Все меняется – как и в 1989 году никто не ожидал краха СССР".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что европейские лидеры готовят план действий на случай уменьшения военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. В рамках этой стратегии предусмотрена долгосрочная помощь Киеву, усиление санкционного давления на Россию и приглашение президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.