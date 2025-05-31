НАТО та Росія одночасно проведуть військові навчання у Балтійському морі: чим це може загрожувати

На думку німецького офіцера, Росія може здійснити провокації

Наступного тижня країни НАТО розпочинають щорічні військово-морські навчання Baltrops, які традиційно відбуваються на початку червня. Цього року паралельно з ними свої навчання в Балтійському морі несподівано розпочинає і російський флот – на місяць раніше, ніж зазвичай.

Про це пише Bild. У навчаннях з боку РФ візьмуть участь близько 20 кораблів. Це створює ризик небезпечного зближення з кораблями Альянсу, попереджають експерти.

"Росіяни поводяться дуже агресивно. Те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе в собі ризик переростання в більш гостру ескалацію", – заявив Моріц Браке, старший науковий співробітник CASSIS при Боннському університеті та офіцер запасу ВМС Німеччини.

Браке не вважає, що Росія вдасться до нападу, але допускає можливість провокацій. За його словами, флот Росії може перегородити шлях кораблям НАТО або навмисно зупинити їх, російська авіація може пролетіти над кораблями Альянсу.

"Йдеться про перевірку пильності, як швидко відреагує НАТО?", – заявив офіцер.

Керівник відділу морської стратегії та безпеки Кільського університету Йоганнес Петерс також зазначив, що Росія намагається посилити фактор залякування саме в Балтійському морі. Крім того, він зазначив, що маневри використовуватимуться для розвідки, а це є легітимним.

"Ми бачимо, що Росія саме у Балтійському морі намагається посилити свій потенціал залякування", – пояснив Петерс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експолковник британської армії Річард Кемп виступив із закликом підтримати Україну в розробці власної ядерної зброї в межах стратегічного партнерства з Великою Британією. Відповідну заяву він зробив під час виступу на форумі Black Sea Security Forum.