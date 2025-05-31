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Україні допоможуть розробити ядерну зброю? Експолковник британської армії здивував заявою

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Річард Кемп про ядерну зброю для Україні Новина оновлена 31 травня 2025, 15:48
Річард Кемп про ядерну зброю для Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Договір, про який йдеться, був укладений на 100 років

Колишній полковник британської армії Річард Кемп заявив, що Велика Британія має допомогти Україні у розробці власної ядерної зброї в рамках договору про стратегічне партнерство. Таку заяву він зробив під час виступу на Black Sea Security Forum.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Форум розпочався у п'ятницю, 30 травня та закінчиться у неділю, 1 червня.

Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією було підписано прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та президентом України Володимира Зеленського 16 січня 2025. Документ закріплює довгострокові зобов’язання обох держав у ключових сферах – безпековій, економічній, технологічній, соціальній та культурній – строком на 100 років.

У сфері оборони угода передбачає поглиблення військової співпраці, передачу технологій, розвиток оборонно-промислових можливостей України, а також підтримку у впровадженні стандартів НАТО. Крім того, сторони домовилися про створення спільних ініціатив для виробництва оборонної продукції та захисту прав інтелектуальної власності. Угода містить зобов’язання з підтримки членства України в НАТО, побудови партнерства в морській безпеці (зокрема в Чорному, Азовському та Балтійському морях), а також розвитку співпраці у сферах енергетики, клімату, правосуддя, міграції, освіти, культури та технологій.

Передбачена також координація у протидії іноземним інформаційним маніпуляціям, організованій злочинності, тероризму та транснаціональним загрозам. У частині соціального розвитку наголошено на важливості прав жінок, осіб з інвалідністю, маргіналізованих груп, а також підтримці молоді та незалежних ЗМІ. Угода має силу з моменту завершення всіх внутрішньодержавних процедур обома сторонами. Вона діє сто років, але може бути достроково припинена будь-якою зі сторін із повідомленням за шість місяців. У разі розбіжностей у тлумаченні перевагу має англійський текст документа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія може вивести ядерну зброю в космос — у НАТО занепокоєні стосовно цього. Генсек Альянсу Марк Рютте назвав такі плани "тривожними".

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#Україна #Велика Британія #Ядерна зброя