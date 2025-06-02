Гарантії, які порушила Росія: хто був президентом, коли Україна відмовилась від "ядерки" і чому

Україна мала третій за розміром ядерний арсенал після США і Росії

День, який увійшов в історію України не найкращим чином — це день відмови від ядерної зброї. Наша держава офіційно втратила статус ядерної 2 червня 1996 року, хоча мала третій ядерний потенціал у світі після розпаду Радянського союзу. Це рішення було ухвалене за президентства Леоніда Кучми. Проте, вже за 20 років Україна пошкодувала про це рішення і тепер РФ не збавляє апетитів.

Коли розпався Радянський Союз і Україна стала незалежною, наша країна мала третій за розміром ядерний арсенал після США і Росії. "Телеграф" вирішив пригадати, яким був день відмови від "ядерки" і що відомо про це.

Однак хоч і арсенал знаходився в Україні, нашій країні він не належав. Керування ядерною зброєю залишалося у Москві. Річ у тім, що Леонід Кравчук намагався отримати можливість блокувати запуск ракет з території України Росією, який навіть не узгоджували з ним. Однак Москва відмовляла у цьому.

Чому Україна відмовилась від ядерної зброї

У Декларації про державний суверенітет (1990), ще до того, як розпався Радянський Союз, було зазначено, що Україна прагне бути без’ядерною державою. Також у документі йшлося, що країна повинна дотримуватися трьох принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Варто зазначити, що за п’ять років до того, як Україна стала незалежною, стала аварія у Чорнобилі. Тому українці не були проти того, щоб позбутися сусідства з ядерним арсеналом, яке може бути небезпечним.

Ядерна зброя України, вихід з пускової шахти МБР РТ-23УТТХ

Заяву про без’ядерний статус було ухвалено у жовтні 1991 року Верховною Радою. У грудні 1991 року була підписана Мінська угода СНД, за якою Україна розукомплектувала запаси тактичної ядерної зброї до липня 1992 року, а всі решту до 1994 року.

Будапештський меморандум

Україна підписала Будапештський меморандум у 1994 році. За його умовами, США, Велика Британія та Росія зобов’язалися поважати незалежність України, суверенітет і кордони, а також незастосування проти себе будь-якого тиску — військового економічного чи політичного. На заміну наша держава відмовилася від ядерної зброї.

Підписання Будапештського меморандуму

Однак у 2014 році Росія анексувала Крим. Ще за вісім років ця країна розпочала повномасштабне вторгнення. За три дні до великої війни Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції вказав, що Україна так і не отримала гарантій безпеки від Будапештського меморандуму.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можливо було зберегти ядерну зброю. Чому Україна "заплатила" ракетами за "дружбу".