Гарантии, которые нарушила Россия: кто был президентом, когда Украина отказалась от "ядерки" и почему

У Украины был третий по размеру ядерный арсенал после США и России

День, который вошел в историю Украины не лучшим образом, — это день отказа от ядерного оружия. Наше государство официально утратило ядерный статус 2 июня 1996 года, хотя имело третий ядерный потенциал в мире после распада Советского союза. Это решение было принято при президентстве Леонида Кучмы. Однако уже через 20 лет Украина пожалела об этом решении и теперь РФ не сбавляет аппетитов.

Когда распался Советский Союз и Украина стала независимой, у нашей страны был третий по размеру ядерный арсенал после США и России. "Телеграф" решил вспомнить, каким был день отказа от "ядерки" и что известно об этом.

Однако, хотя и арсенал находился в Украине, нашей стране он не принадлежал. Управление ядерным оружием оставалось в Москве. Дело в том, что Леонид Кравчук пытался получить возможность блокировать запуск ракет с территории Украины Россией, даже не согласованный с ним. Однако Москва отказывала в этом.

Почему Украина отказалась от ядерного оружия

В Декларации о государственном суверенитете (1990), еще до того, как распался Советский Союз, было отмечено, что Украина стремится быть безъядерным государством. Также в документе говорилось, что страна должна придерживаться трех принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие.

За пять лет до того, как Украина стала независимой, случилась авария в Чернобыле. Поэтому украинцы не были против того, чтобы избавиться от соседства с ядерным арсеналом, которое может быть опасно.

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Заявление о безъядерном статусе было принято Верховной Радой в октябре 1991 года. В декабре 1991 года было подписано Минское соглашение СНГ, согласно которому Украина разукомплектовала запасы тактического ядерного оружия до июля 1992 года, а все остальное до 1994 года.

Будапештский меморандум

Украина подписала Будапештский меморандум в 1994 году. По его условиям США, Великобритания и Россия обязались уважать независимость Украины, суверенитет и границы, а также неприменение какого-либо давления — военного, экономического или политического. На смену наше государство отказалось от ядерного оружия.

Подписание Будапештского меморандума

Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым. Еще через восемь лет эта страна начала полномасштабное вторжение. За три дня до великой войны Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности указал, что Украина так и не получила гарантий безопасности от Будапештского меморандума.

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