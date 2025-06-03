Цей солоний бізнес процвітав ще за часів імператорів: що виробляє найстаріше підприємство України й де воно розташоване

Історично це місце було важливим центром видобутку солі

У місті Дрогобич, що на Львівщині, досі працює унікальне підприємство — Дрогобицький солевиварювальний завод. Він вважається найстарішим чинним підприємством України та одним із найдавніших у Східній Європі.

Про це йдеться в матеріалі Вікіпедії. За переказами, солеварня безперервно функціонує з XIII століття, а перша документальна згадка про дрогобицьку сіль датується 1390 роком.

Днями ресурс "Brilliant Maps" опублікував карту найстаріших компаній Європи, де в центрі уваги опинився, зокрема, український об'єкт.

Де це знаходиться

Шахта заводу в Дрогобичі розташована на вулиці Солоний Ставок, 27:

Локація на мапі

Що відомо про Дрогобицький солевиварювальний завод

Історично це місце було важливим центром видобутку солі. Сировицю — солону ропу — виварювали на місці, а готову продукцію звозили купці та чумаки з різних куточків країни. У середньовіччі частина виробництва належала короні, а його орендарями були італійські купці, які значно розширили експорт солі до Європи.

Дрогобицький солевиварювальний завод

Нині завод залишається державним підприємством і випускає два види солі — йодовану та без добавок, сертифіковану за українськими стандартами. Попри поважний вік, виробництво збережене на історичному місці — на вулиці Солоний Ставок, де колись працювали королівські криниці. Дрогобицька солеварня є не лише промисловим, а й культурним надбанням, що поєднує економічну функцію з унікальною спадщиною.

Дрогобицький солевиварювальний завод

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