Этот соленый бизнес процветал еще при императорах: что производит старейшее предприятие Украины и где оно находится

Исторически это место являлось важным центром добычи соли

В городе Дрогобыч Львовской области до сих пор работает уникальное предприятие — Дрогобычский солевыварочный завод. Он считается старейшим действующим предприятием Украины и одним из самых древних в Восточной Европе.

Об этом говорится в материале Википедии. По преданию, солеварня непрерывно функционирует с XIII века, а первое документальное упоминание о дрогобычской солье датируется 1390 годом.

На днях ресурс Brilliant Maps опубликовал карту старейших компаний Европы, где в центре внимания оказался, в частности, украинский объект.

Где это находится

Шахта завода в Дрогобыче расположена на улице Соленый Пруд, 27:

Локация на карте

Что известно о Дрогобычском солевыварочном заводе

Исторически это место было важным центром добычи соли. Сырье — соленую рапу — вываривали на месте, а готовую продукцию свозили купцы и чумаки из разных уголков страны. В средневековье часть производства принадлежала короне, а его арендаторами были итальянские купцы, которые значительно расширили экспорт соли в Европу.

Дрогобычский солевыварочный завод

Сегодня завод остается государственным предприятием и выпускает два вида соли — йодированную и без добавок, сертифицированную по украинским стандартам. Несмотря на солидный возраст, производство сохранено на историческом месте — на улице Соленый Пруд, где когда-то работали королевские колодцы. Дрогобычская солеварня является не только промышленным, но и культурным достоянием, сочетающим экономическую функцию с уникальным наследием.

Дрогобычский солевыварочный завод

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