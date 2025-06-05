"Выбери не модное, а свое": Руслан Стефанчук об абитуриентах, их родителях и профессиях, которые изменят страну

Спикер Рады дал ценные советы выпускникам школ

Украинские подростки в условиях полномасштабной войны сталкиваются с многочисленными вызовами. Кроме опасности, которая уже стала обыденной, никуда не деваются и другие важные вопросы – кем стать, какую профессию выбрать, как не ошибиться в выборе жизненного пути и найти свое место в восстановленной по окончании войны стране?

"Телеграф" в рамках проекта "Поколение Восстановления: Куда направляться украинским подросткам?" спросил об этом тех, от кого в прямом смысле зависит будущее украинской молодежи – у топ-политиков, чиновников, военных. И первый наш собеседник – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Какие профессии, по вашему мнению, будут наиболее востребованы в Украине и мире в ближайшее время?

Мир меняется очень быстро, и рынок труда не является исключением. Но одно остается неизменным: спрос на специалистов, способных мыслить нестандартно, анализировать сложные данные и принимать ответственные решения. В глобальном измерении это — ИТ, биотехнологии, экологические науки. В Украине дополнительно актуальны будут профессии, связанные с восстановлением инфраструктуры: инженеры, строители, энергетики, специалисты по "зеленой" энергетики. Искусственный интеллект автоматизирует рутину, но пока не может заменить человеческую эмпатию, креативность и интуицию.

Как не ошибиться с выбором вуза? На что, прежде всего, стоит обратить внимание?

Не существует "неправильного" выбора заведения высшего образования, если оно сделано осознанно. Прежде всего, следует ориентироваться на собственные интересы и сильные стороны. Выбирайте не по моде или рейтингам, а по содержанию – какие предметы вас увлекают, какие карьерные перспективы открывает выбранная специальность. Обратите внимание на репутацию университета, практические возможности, партнерство с бизнесом, наличие международных программ. И самое главное — пообщайтесь с теми, кто уже там учится или учился: живые впечатления часто важнее официальных презентаций.

Что бы вы сказали родителям, давящим на ребенка с выбором профессии?

Давление редко приводит к хорошим решениям. Выбор профессии должен быть личным, в противном случае возрастает риск разочарования для всех. Родители могут и должны быть ориентиром, источником мудрых советов, но не дирижёрами чужой жизни. Следует совместно обсуждать варианты, обращать внимание на сильные стороны ребенка, анализировать ситуацию на рынке труда. Поддержка и доверие – лучшая инвестиция в будущее.

Какие три книги вы бы порекомендовали выпускникам и студентам, чтобы лучше понять мир и себя?

Рекомендовал бы книги, которые не дают готовых ответов, а стимулируют мышление:

"Человек в поисках смысла" Виктора Франкла — о силе внутреннего выбора даже в самые темные времена.

"Мышление быстрое и медленное" Дэниела Канемана — чтобы лучше понимать собственные решения и развивать критическое мышление.

"On Freedom" Тимоти Снайдера – книга о том, что свобода – не просто отсутствие ограничений, а способность и право строить достойную жизнь.

Эти книги — три ключа: к пониманию себя, к осмыслению нашего мышления и к более глубокому пониманию того, что есть истинная свобода.

Какое послание вы бы передали 17-летнему?

Действуй. Не жди идеального момента. Не бойся ошибок — они учат больше успехов. Выходи за пределы зоны комфорта – именно там происходит настоящее развитие. И помни: твоя сила в искренности, открытости и способности верить в себя. Жизнь – это не четко проложенный маршрут, а сложное, порой неожиданное, но невероятное путешествие.

Что бы вы сказали выпускникам, которые планируют уехать за границу до совершеннолетия?

Это очень личное решение, которое каждый принимает в соответствии со своими обстоятельствами. Безопасность, качественное образование, семейные обстоятельства – все это важно. Но даже если вы уезжаете, не теряйте связи с Украиной. Быть украинцем – это не просто иметь соответствующий паспорт. Это глубже – принадлежность к культуре, к языку, к истории, к народу. Обретайте новые знания, открывайте мир, стройте карьеру – но помните, кто вы и откуда родом. Украина – это страна, где вас ждут как носителей новых знаний, как людей с ценностями и идентичностью. Где бы вы ни были — оставайтесь украинцами. Помните, вы не просто представители великой и храброй страны, вы ее голос, ее лицо, ее будущее в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде прорабатывают возможность предоставления разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте 23-24 года.