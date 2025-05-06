Заборона виїзду 14-річних з України. Чи готує Рада зниження віку мобілізації

У парламенті кажуть, що процес – не зупинити

Є кілька способів утримати в Україні юнаків, які після настання повноліття виїхати за межі воюючої держави вже не зможуть. Їх можна назвати "вегетаріанським" і радикальним.

Про перший з них "Телеграфу" розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

Більше читайте у публікації: "Міграція від мобілізації: чи закриє Рада кордони для старшокласників".

— Треба провести інформаційну кампанію, починаючи від президента, що якщо ми працюємо над справедливим миром, то він найближчим часом настане. А зі справедливим миром буде відновлення в Україні, а це — добрі перспективи і можливості працевлаштування. Крім того, ти перебуваєш зі своєю родиною, в своєму суспільстві. Водночас, що мобілізаційний вік ми не опускаємо і зробимо все можливе, щоб не опускати і надалі, — каже нардепка.

Однак, подекуди звучать заклики і до більш радикальних сценаріїв:

— Закрити кордони і змінити законодавство: дозволити виїзд лише до 14 років, а не до 18, — каже "Телеграфу" один з депутатів від "Слуги народу".

Втім, в Раді запевняють, що вдаватися до таких суворих заборон нардепи не планують.

— Механізмів заборони (виїзду школярів та випускників. — Ред.) нема і не буде. Це нічим не зупиниш, — підкреслює "Телеграфу" голова освітнього комітету Сергій Бабак.

Нагадаємо, раніше Герой України Володимир Жемчугов пояснив "Телеграфу", як навчити підлітків любити Батьківщину.