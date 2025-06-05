Зі спекою повернуться блекаути? Які прогнози на відключення світла влітку

Масовані атаки РФ можуть внести свої корективи

Літо 2025 року Україна може пережити без блекаутів, адже енергосистема у кращому стані, ніж минулого року. Однак у деяких регіонах можуть виникнути певні складнощі.

Про це заявив в ефірі Вечір.LIVE народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, енергосистема має витримати навантаження навіть у пікові години.

"Я прогнозую так: ніяких блекаутів не буде. Можуть бути окремі локальні незручності, пов’язані з тимчасовими обмеженнями", — заявив нардеп.

Однак в деяких областях все ж можуть виникнути окремі складнощі, пов’язані з пошкодженням мереж або іншими технічними нюансами. Проте наразі ситуація контрольована і загрози для роботи всієї системи немає.

За його словами, аби уникнути дефіциту потужностей в літній період, планові ремонти атомних енергоблоків спеціально розтягнули на пів року. Тому зараз з дев’яти атомних блоків у роботі перебуває шість, а три — на технічному обслуговуванні.

Тому, на думку Кучеренка, за умови відсутності масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, енергосистема має витримати навантаження. І це враховуючи зростання споживання в спеку. Тобто навіть активне використання кондиціонерів, розподіл навантаження і наявність резервів дозволяють зберігати баланс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей був блекаут.