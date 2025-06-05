С жарой вернутся блекауты? Какие прогнозы на отключение света летом

Массированные атаки РФ могут внести свои коррективы

Лето 2025 Украина может пережить без блекаутов, ведь энергосистема в лучшем состоянии, чем в прошлом году. Однако в некоторых регионах могут возникнуть определенные сложности.

Об этом заявил в эфире Вечір.LIVE народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, энергосистема должна выдержать нагрузку даже в пиковые часы.

"Я прогнозирую так: никаких блекаутов не будет. Могут быть отдельные локальные неудобства, связанные с временными ограничениями", — заявил нардеп.

Однако в некоторых областях все же могут возникнуть отдельные сложности, связанные с повреждением сетей или другими техническими нюансами. Однако ситуация контролируемая и угрозы для работы всей системы нет.

По его словам, во избежание дефицита мощностей в летний период плановые ремонты атомных энергоблоков специально растянули на полгода. Поэтому сейчас из девяти атомных блоков в работе находятся шесть, а три — на техническом обслуживании.

Поэтому, по мнению Кучеренко, при отсутствии массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры, энергосистема должна выдержать нагрузку, и это учитывая рост потребления в жару.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей был блэкаут.