Горять підстанції, світла немає. В Запорізькій та Херсонській областях блекаут (супутникові знімки)

Після займання підстанції в Мелітополі лунали вибухи, адже її окупанти перетворили на склад боєприпасів

Електропостачання окупованих територій Запорізької та Херсонської областей може бути серйозно порушено через нещодавні вибухи. У Мелітополі сильно пошкоджена електростанція, біля Новомолочанська на Запоріжжі на одній з підстанцій почалась пожежа.

Про це повідомляє канал "Кримський вітер". Зазначається, що займання підтверджують супутникові знімки.

"Сильна пожежа відзначається на електричній підстанції 330/150/35 кВ "Молочанськ" біля Новомолочанська на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

Підстанція біля Новомолочанська на Запоріжжі

Наразі окупаційна влада не коментувала вибухи та пожежі, внаслідок яких частина окупованих територій залишилась без світла. Однак, враховуючи пошкодження, користувачі пишуть, що блекаут буде довгим.

У мережі вже з'явились супутникові знімки, які підтверджують потужну пожежу на підстанції у Мелітополі. Там росіяни зберігали боєприпаси (очевидці писали про потужну вторинну детонацію). Внаслідок цього уся окупована частина Запорізької області залишилась без світла.

Підстанція у Мелітополі

Додамо, що окупанти звинувачують Україну в цих пожежах, стверджуючи, що Київ здійснив дронову атаку. Однак Генштаб ЗСУ та інші спецпідрозділи офіційно не коментували цю інформацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ провело сенсаційну масовану операцію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. Було пошкоджено 41 стратегічний літак армії РФ. Атаковано кілька авіабаз у різних куточках Росії. У спецслужбі розповіли, що операцію готували півтора року.