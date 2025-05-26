Не панікуйте, коли бачите платіжку за світло: які тарифи на електроенергію будуть у червні 2025

Є громадяни, які мають право платити за електроенергію значно менше

Вартість електроенергії у 2024 році зросла майже вдвічі. Цьогоріч змін ще не було, тобто тариф і надалі складав 4,32 гривні за кіловат-годину.

Український уряд не планує підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів з 1 червня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — сказав він.

Тобто, вартість електроенергії і надалі складатиме – 4,32 гривні за кіловат-годину. Як сказав Шмигаль, діятиме ПСО ще щонайменше 5 місяців.

"Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину", — каже прем'єр-міністр.

До того ж варто зауважити, що є громадяни, які мають право платити за електроенергію значно менше. Зокрема, це власники двозонних лічильників. Для таких осіб тариф ділиться так:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годин

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