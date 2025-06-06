Доки по Києву били балістикою, у Росії палав важливий завод. Чим він особливий (фото, відео)

Є постраждалі і підприємство суттєво пошкоджене

У ніч на п'ятницю в місті Мічурінськ Тамбовської області Росії стався вибух на заводі "Прогрес". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа.

За повідомленнями місцевих жителів, підприємство зазнало прямого влучання. Губернатор Тамбовської області Євген Первишов підтвердив інформацію про те, що внаслідок атаки постраждало троє людей.

Атака на завод "Прогрес" у Мічурінську, Тамбовської області сталася близько 2:15 за місцевим часом. Якраз у той час, коли російські дрони та балістичні ракети атакували Київ та інші мирні міста України.

Що відомо про завод

АТ Мічурінський завод "Прогрес" є стратегічно важливим підприємством російського оборонно-промислового комплексу. Завод спеціалізується на випуску високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Крім військової продукції, підприємство виробляє електротехніку цивільного призначення та обладнання для газо- і нафтопроводів.

Мічурінськ розташований у Тамбовській області, приблизно за 450 кілометрів на південний схід від Москви. Місто має населення близько 95 тисяч осіб і є важливим промисловим центром регіону.

Завод "Прогрес" входить до переліку підприємств, що забезпечують російську армію критично важливими компонентами для авіаційного та ракетного озброєння. Продукція заводу використовується у військових системах, які застосовуються проти України.

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