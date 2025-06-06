Масована ракетна атака на Україну: є загроза пусків ракет з Ту-95, Ту-160 та з моря (оновлюється)

Російські окупанти знову спробували атакувати Україну ракетами

Росіяни запустили по Україні ракети та ударні дрони після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території країни оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії – сумарний можливий пуск до 30 одиниць.

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02:13 Зафіксовано входження чотирьох Ту-95МС в акваторію Каспійського моря на пускові рубежі. Оголошено загрозу балістики, можливі пуски "Іскандерів" з району Воронєжа та Курська.

01:25 По ракетах дорозвідка. Київ продовжує відбиватися від мопедів. Російські бомбардувальники можуть вийти на перший пусковий рубіж (Саратовська / Пензенська області РФ) близько 02:30 – 03:00 (час приблизний), в район другого пускового рубежу (Каспій) – близько 03:30 – 04:00 (час приблизний). В Росії своя атмосфера – тимчасово зачинено аеропорт Калуги через загрозу повітряної атаки.

01:10 "Калібри" за останніми даними, змінили вектор руху в бік Житомирської області. Тим часом Київ почали атакувати ударні безпілотники – черговий російський напад відбувається за традиційним сценарієм.

01:05 Моніторингові канали пишуть про зліт додаткових Ту-95МС з інших авіабаз. Загалом у повітрі 6 Ту-95МС та 2 Ту-160 – схоже, що це все, що здатна підняти в небо Росія після атаки СБУ на аеродроми.

01:00 Повідомляється про сильні вибухи в Києві: протиповітряна оборона знищує ворожі цілі.

00:55 Щонайменше три крилаті ракети "Калібр" (або "Іскандер-К") курсом на Київську область.

00:45 В Одеській області ліквідовано ракету Х-31П. Підтверджено зліт з авіабази "Бєлая" двох Ту-160.

00:40 Зафіксовано крилаті ракети "Калібр", або "Іскандер-К" з боку тимчасово окупованих районів Херсонської області.

00:30 В російському Брянську попередньо знищено готову до пуску пускову установку "Іскандер-М". Це вже друга знищена оперативно-тактична ракетна установка за добу.

Раніше "Телеграф" пригадав, про випадки обстрілів після того, як посольство США раніше попереджало про ракетні удари. Також нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.