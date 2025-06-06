Пока по Киеву били баллистикой, в России горел важный завод. Чем он особенный (фото, видео)

Есть пострадавшие и предприятие существенно повреждено

В ночь на пятницу в городе Мичуринск Тамбовской области России произошел взрыв на заводе "Прогресс". В результате этого возник масштабный пожар.

По сообщениям местных жителей, предприятие получило прямое попадание. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил информацию о том, что в результате атаки пострадали три человека.

Атака на завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области произошла около 2:15 по местному времени. Как раз в то время, когда российские дроны и баллистические ракеты атаковали Киев и другие мирные города Украины.

Что известно о заводе

АО Мичуринский завод "Прогресс" является стратегически важным предприятием российского оборонно-промышленного комплекса. Завод специализируется на выпуске высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой. Кроме военной продукции предприятие производит электротехнику гражданского назначения и оборудование для газо- и нефтепроводов.

Мичуринск расположен в Тамбовской области, примерно в 450 километрах к юго-востоку от Москвы. Город имеет население около 95 тысяч человек и является важнейшим промышленным центром региона.

Завод "Прогресс" входит в список предприятий, обеспечивающих российскую армию критически важными компонентами для авиационного и ракетного вооружения. Продукция завода используется в военных системах, применяемых против Украины.

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