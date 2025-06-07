Україна випробувала балістичну ракету в бойових умовах. Експерт сказав, що вона вразила

Нова ракетна програма стартувала в Україні в травні 2022 року

Випробування української балістичної ракети відбулося у середині травня — їх оцінюють як надзвичайно успішні. Ракета подолала майже 300 км та знищила російський командний пункт

Про це розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в ефірі "Еспресо". Він нагадав, що нова ракетна програма стартувала в Україні ще в травні 2022 року. Перші успішні випробування відбулися в липні.

"Після чого президент Зеленський заговорив саме про балістичну ракету — можливість її створення і доведення до кінця", — сказав він.

За його словами, з липня 2024 року профільний заступник міністра оборони — генерал Анатолій Клочко організував роботу над цією програмою.

На думку Бадрака, було правильно зроблено адміністрування цієї ракетної програми уже з липня 2024 року. Він веде її досі.

"Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні — майже 300 км подолала ракета і знищила російський командний пункт, і дуже важливо, що це бойове використання", — розповів експерт.

Бадрак заявив, що після вдалих випробувань ракета запускається в серійне виробництво. Кількість ракет, які можуть випускати за рік, невідома, проте головне — масштабувати виробництво.

"Я не знаю, скільки ракет можна очікувати за місяць, за рік, — думаю, що буде нарощуватися дуже потужно. Боєголовка цієї ракети — за 400 кг і це дуже потужний арсенал. Для порівняння — нова американська балістична ракета — це всього 91 кг. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі, головне — масштабувати швидко і дуже логічно", — резюмував Бадрак.

Як повідомляв "Телеграф", частину компонентів для високоточних ракет, які мали отримати українські захисники для боротьби з дронами-камікадзе, Сполучені Штати не передали ЗСУ. Йдеться про деталі до ракет з лазерним наведенням APKWS. Вони дуже потрібні ППО України для боротьби з дронами та ракетами. Замість цього вони пішли американським військовим на Близький Схід.