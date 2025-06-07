Трамп заступився за Путіна на фоні масованих обстрілів України

Він також висловився щодо санкцій — все ще не впевнений

Дональд Трамп вважає, що це нібито Україна "сама створила привід" для масштабних атак з боку Росії. На думку президента США, причина масованих обстрілів з боку РФ — удари безпілотниками по російських аеродромах 1 червня в рамках операції СБУ "Павутина".

"Ну, вони дали Путіну привід втрутитися і вчора (6 червня, — ред.) вночі рознести їх вщент. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив (удари по аеродромах РФ — ред.), я сказав: "Ось і почалося, тепер буде удар"", — заявив Трамп 6 червня, під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Трамп все ще не впевнений, що РФ не збирається "припиняти кровопролиття"

Також Трамп заявив, що може застосувати додаткові санкції проти РФ тільки, "якщо це буде необхідно". Це станеться коли глава США переконається, що РФ не хоче припиняти війну проти України.

"Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття… я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", — сказав Трамп на борту літака Air Force One.

За його словами, сенатори, багато з яких підтримали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним. Проте він ще не визначився.

"У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт", — додав президент США.

Зазначимо, йдеться про двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг. Співавтор документа, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100 – теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США.

Операція "Павутина" — що відомо

1 червня СБУ провела масштабну та унікальну операцію зі знищення російських літаків стратегічної авіації. Українські дрони атакували чотири аеродроми на території РФ: Оленья в Мурманській області РФ, Бєлая — в Іркутській області, Дягілєво — в Рязанській, Іваново — в Іванівській. fpv-дрони вилітали з вантажівок поблизу аеродромів. За даними СБУ, у глибокому тилу РФ було пошкоджено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Нагадаємо, "Телеграф" від джерел в СБУ отримав унікальні кадри з підготовкою до спецоперації. На відео — одна з тих самих фур вирушає в дорогу. На ній — модульні будиночки, всередині яких і були дрони, що вразили стратегічну авіацію РФ.